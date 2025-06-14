В Індії почали перевірку всіх літаків Boeing 787 після смертельної авіакатастрофи

Індійський авіаційний регулятор проводить перевірки всіх літаків Boeing 787 Dreamliner в країні після авіакатастрофи 12 червня в місті Ахмедабад, яка забрала життя 241 людини.

Про це у суботу заявив міністр авіації Індії Рам Мохан Найду, пише Bloomberg.

Після аварії літака Air India 787 Dreamliner 12 червня наразі перевірено 8 із 34 бортів Boeing 787.

За словами міністра, для розслідування всіх нетехнічних аспектів аварії було створено спеціальну міжвідомчу групу, якій надано три місяці для підготовки звіту. Бюро з розслідування аварій Індії відповідає за розслідування технічних аспектів авіакатастрофи.

Перед цим у п'ятницю Генеральна дирекція цивільної авіації Індії (DGCA) наказала провести технічні перевірки всіх літаків Boeing 787-8 і 787-9 Dreamliner авіакомпанії Air India, оснащених двигунами GEnx компанії General Electric. Перевірки, які будуть проводитися протягом двох тижнів, охоплюють системи палива, управління двигунами та гідравліку після того, як літак Air India, схоже втратив тягу під час зльоту.

Слідчі групи з Великої Британії та США прибули в п'ятницю до Ахмедабада, щоб допомогти в розслідуванні аварії.

Аварія 12 червня є першою в історії повною втратою літака 787, який Boeing представив більше десяти років тому з використанням передових матеріалів, що покращують паливну ефективність, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо:

Акції виробника літаків Boeing впали майже на 8% на торгах у США 12 червня після того, як літак Air India розбився через кілька хвилин після зльоту з західного міста Ахмедабад в Індії.

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