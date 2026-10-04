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Росіяни атакували компанію зв'язку в центрі Дніпра

Володимир Тунік-Фриз — 4 жовтня, 10:00
Росіяни атакували компанію зв'язку в центрі Дніпра
Ілюстративне фото
Getty Images

Українська правда

Вранці 4 жовтня російські війська завдали удару по середмістю Дніпра, внаслідок чого виникла пожежа.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Згодом в ОВА додали, що росіяни атакували приміщення компанії зв'язку у Дніпрі.

Про яку компанію йдеться - не уточнюють.

Крім того, протягом ночі російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками Нікопольський, Павлоградський та Криворізький райони області.

У Павлоградському районі пошкоджене підприємство та виникла пожежа, на Криворіжжі також сталося займання. На Нікопольщині пошкоджений мікроавтобус.

Нагадаємо: У ніч на 4 жовтня російські війська атакували Україну 135 безпілотниками, серед яких були "Шахеди", "Гербери", "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони-імітатори. Зафіксовані влучання на 5 локаціях.

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