Зростання цін на пальне: уряд готує підтримку для найбільш вразливих споживачів

Уряд опрацьовує можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги через суттєве зростання цін на пальне.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Міністр економіки Олексій Соболев разом з Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги у зв'язку зі суттєвим зростанням цін на нафтопродукти", – написала вона у Телеграм.

Прем'єр-міністерка провела зустріч з ключовими представниками ринку нафтопродуктів. За її словами, на цій зустрічі скоординували подальші дії у зв'язку з поточною ситуацією на паливному ринку, яка має переважно зовнішні причини.

"Наше спільне завдання — забезпечити безперебійну наявність пального в державі. Уряд розраховує, що оператори ринку — як державна компанія "Укрнафта", так і приватні компанії — забезпечать належне наповнення ринку паливом та його стабільну доступність для споживачів по всій країні", – зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що ціни на пальне мають формуватися справедливо, з урахуванням поточної ситуації, зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій.

"Укрнафта" виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на ринку. Контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба, мають здійснювати належний моніторинг цінової ситуації та реагувати на випадки можливих спекуляцій на ринку", – написала прем'єр-міністерка.

Водночас важливо забезпечити, щоб їхня робота не створювала безпідставного тиску або перешкод для добросовісного бізнесу, зауважила вона.

Перший віце-прем'єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль отримав завдання забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань, зокрема тих, що виникають у роботі операторів ринку.

Нагадаємо:

Ціни на нафту злетіли приблизно на 25% — до найвищого рівня з середини 2022 року на тлі ескалація війни навколо Ірану, що стискає світові енергопоставки, підсилює долар і зменшує надії на зниження процентних ставок.

Раніше повідомлялося, що для стабілізації ситуації на ринку пального, що виникла у звʼязку з військовими діями на Близькому Сході, уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія "Укрнафта" реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою.

Антимонопольний комітет звернувся до мереж автозаправок в Україні і закликав протягом трьох днів надати інформацію про причини підняття цін на нафтопродукти і скраплений газ.