Атака российских дронов на Константиновку: в городе уничтожена последняя АЗС ОККО

В результате российской атаки дронами был уничтожен последний автозаправочный комплекс сети ОККО в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ОККО в соцсети X (Twitter).

"Тот, что несмотря на ежедневные обстрелы КАБами и ракетами, продолжал работать и заправлять. Который еще недавно был островком спокойствия и местом силы для многих местных, а особенно для наших защитников и защитниц", - говорится в сообщении.

В ОККО также сообщили, что весь персонал автозаправочного комплекса остался жив.

Напомним:

Сети АЗК ОККО, учитывая риски попаданий в результате атак РФ, пытаются работать "на очень минимальных остатках топлива", хотя это не оптимально с точки зрения логистики и приводит к удорожанию товара, но оправдывает себя в случае обстрелов.