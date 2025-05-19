В ОККО пояснили, чому АЗС працюють "на дуже мінімальних залишках пального"

Мережі АЗК ОККО, враховуючи ризики влучань внаслідок атак РФ, намагаються працювати "на дуже мінімальних залишках пального", хоча це не оптимально з погляду логістики та призводить до здорожчання товару, але виправдовує себе у випадку обстрілів.

Про це повідомив СЕО холдингу OKKO GROUP, співзасновник GORO Mountain Resort Василь Даниляк, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, під час окупації РФ українських територій у 2014 році ОККО втратила приблизно 25 об'єктів у Донецькій і Луганській областях та до 20 об'єктів у Криму.

Даниляк також розповів, що мережа АЗК ОККО з початку повномасштабної війни втратила приблизно $120 млн від руйнування своїх об’єктів внаслідок атак РФ.

"З початком цієї війни ми більше втратили об'єктів не від окупації (як у 2014 році), а від руйнування внаслідок атак. Тобто ми втратили дуже багато нафтобаз, а з нафтобазами ми втратили дуже багато товару. І якщо сплюсувати наші загальні втрати з 2022 року, то станом на сьогодні це приблизно, я думаю, $120 млн", – сказав Даниляк.

Він уточнив, що основні засоби – це приблизно 40% втрат, товар – 60%.

Даниляк пояснив, що руйнування невеликої нафтобази та вигорання продукту обходиться щонайменше в $10 млн.

Нагадаємо:

У 2023-2024 роках понад 70% податку на прибуток, сплаченого 50 найбільшими мережами, припадало на ОККО, ще понад 15% – на WOG.