"Зимова підтримка" поклала "Дію", але півмільйона українців заявки вже подали

Понад півмільйона українців уже подали заявки на 1000 грн в межах "Зимової підтримки", яка стартувала сьогодні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, також про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"За перші дві години прийому заявок було вже пів мільйона заявок – на 1000 гривень на кожного українця, який потребує підтримки: дорослі та діти, і на сімʼю це відчутно", – зазначив президент у Телеграм.

"За перші години 633 047 людей, разом із дітьми, скористалися можливістю отримати допомогу від держави", – уточнила у Телеграм Свириденко.

Як зазначила Свириденко, від 15 листопада можна подати заявку через застосунок "Дія", у той час, як через "Укрпошту" їх можна буде отримати вже з 18 листопада.

При чому через старт програми у сервісі стався збій: користувачі масово повідомляли про помилки в застосунку "Дія".

"Зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з'являється помилка під час входу", – говориться у повідомленні у Телеграм.

"Якщо у вас так сталося — будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися", – порадили користувачам.

Нагадаємо:

Раніше уряд затвердив програму виплат, одноразову грошову допомогу розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка".

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.

Також повідомлялося, що цаєї зими у межах зимової підтримки буде запущено програму "Тепла зима" - державна допомога у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян, одноразова виплата по 1 000 гривень для усіх українців – дорослих та дітей. А також проєкт "Укрзалізниця 3000" - безкоштовні подорожі у межах 3 000 кілометрів у "низький" сезон.