В "Дії" запустять послугу з подання декларації про майновий стан та доходи

В "Дії" запускають бета-тест нової послуги – подання податкової декларації про майновий стан та доходи.

Про це інформує пресслужба застосунку.

"Це сервіс для українців, які хочуть задекларувати доходи чи мають право на податкову знижку і прагнуть повернути частину сплаченого ПДФО.

Якщо коротко — тепер не треба їхати в установи. Усе можна зробити онлайн", – йдеться в повідомленні.

Послуга потрібна вам, якщо ви:

– хочете подати декларацію за наявності доходів, які підлягають обовʼязковому декларуванню;

– отримували зарплату, з якої утримували ПДФО;

– у звітному році платили за навчання, лікування, страхування життя, іпотеку чи інші витрати, передбачені Податковим кодексом.

"Раніше для цього заповнювали форми на сайті ДПС або йшли туди фізично й працювали з паперами. Тепер — це кілька кроків онлайн, без черг і поїздок", – підкреслили в "Дії".

Для участі в бета-тесті потрібно:

– бути громадянином України

– бути фізичною особою з правом на податкову знижку

Наголошується, що послуга доступна лише для фізичних осіб.

