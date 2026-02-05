У Раді пропонують передбачити значну одноразову фіндопомогу сім’ям загиблих рятувальників

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Раді прийняти у другому читанні законопроєкт, який передбачає 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих ДСНСників.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України.

Ідеться про законопроєкт №13418 з урахуванням пропозицій народних депутатів України Андрія Мотовиловця та Олега Бондаренка, які стосуються соціального захисту працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у законопроєеті визначені розміри та порядок виплати одноразової грошової допомоги у випадках, коли працівник ДСНС загинув під час виконання службових обов'язків, перебуває у полоні або вважається зниклим безвісти.

Відповідні норми застосовуватимуться під час дії воєнного стану, уточнює пресслужба ВР.

"Розмір одноразової грошової допомоги становитиме до 15 млн гривень. Кошти нараховуватимуться з урахуванням вже виплаченого грошового забезпечення і не може перевищувати 15 млн грн", – говориться у повідомленні.

За наявності особистого розпорядження працівника, кошти виплачується зазначеним у цьому розпорядженні особам. Якщо такого розпорядження немає, виплата здійснюється членам сім'ї та утриманцям відповідно до чинного законодавства.

