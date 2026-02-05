Мінцифри пояснило процедуру отримання виплат сім’ям з дітьми

Уряд спростив отримання виплат від держави на дітей: допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, виплати до року та єЯсла можна отримати через "Дія.Картку".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Уряд ухвалив зміни для підтримки батьків та опікунів. Тепер отримувати допомогу на дітей стане простіше, швидше й повністю в цифровому форматі", – говориться у повідомленні.

З 1 січня 2026 року батьки подавали заяву про допомогу по догляду за дитиною лише через офлайн-відділення Пенсійного фонду. Тепер це можна зробити в найближчому ЦНАПі або через уповноважених осіб у вашій громаді.

Міністерство зазначає, що максимально цифровізувало процес отримання коштів:

Так, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами можна отримувати на поточний рахунок "Дія.Картки".

Розмір виплати — 7 тис. грн з розрахунку на місяць на строк дії медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Усе просто — без спеціальних режимів та обмежень, запевняє міністерство.

Виплати до 1 року та єЯсла також можна буде оформити на спеціальний рахунок "Дія.Картки".

Виплата до 1 року — 7 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, — 10 500 грн, єЯсла — 8 тис. грн щомісяця в разі виходу матері або іншого законного представника на повний робочий день після досягнення дитиною одного року.

Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тис. грн.

"Якщо ПФУ відкрив вам рахунок через Ощадбанк, вам потрібно лише один раз завітати до банку, щоб підписати договір", зазначено у повідомленні.

"Разом із Мінсоцполітики ми вже працюємо над запуском цих послуг Дії. Ми суттєво розширили перелік того, на що можна витратити допомогу. Тепер кошти "ходять" за реальними потребами дитини", – зазначає міністерство.

Виплати по догляду до року можна використати на:

Супермаркети та продуктові магазини

Дитячий та сімейний одяг, дитяче взуття

Продаж електронного обладнання

Аптеки

Магазини спорттоварів

Книжкові магазини

Магазини іграшок

Музеї та виставки

Парки атракціонів, цирки, карнавали, дитячі розважальні центри в торговельно-розважальних центрах

Спортивні клуби

Медичні послуги та лікарі (широкий перелік)

Послуги догляду за дітьми (садочки)

Догляд і засоби персонального обслуговування

Оптику, оптичні товари та окуляри

Оптометристи, офтальмологи

Акваріуми, дельфінарії, звіринці та морські парки

Масажний кабінет

Продаж молочних продуктів

Магазини, що торгують зі зниженими цінами

Службу швидкої допомоги

Виплату єЯсла використовуйте для оплати:

Послуг догляду за дітьми (няня, ясельні заклади, розвивальні та освітні програми)

Школи та освітні послуги

Догляд і засоби персонального обслуговування

Також для зручності подовжили строки подання заяви про виплати по догляду за дитиною до року: відтепер зробити це можна аж до останнього дня третього місяця після того, як дитині виповниться рік, додали у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 1 січня в Україні стартувала державна програма "єЯсла" – фінансова підтримка для батьків, які повертаються до роботи на повний робочий час та користуються послугами догляду за дитиною.

Раніше Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №13532, яким підвищать виплати сім'ям з дітьми.

У застосунку "Дія" 22 вересня запрацювала нова послуга – оформлення базової соціальної допомоги.

Читайте також: Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч: хто зможе отримати