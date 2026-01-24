У розвідці розповіли, як компанії Білорусі залучені до виконання оборонного замовлення РФ

Білоруський військово-промисловий комплекс (ВПК) з початку повномасштабного вторгнення інтегрувався у російський, понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського держоборонзамовлення.

Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

За його словами, Білорусь залишається основним і єдиним союзником Росії на Західному напрямку. Продовжує виступати у ролі тилу Росії, постачаючи снаряди, безпілотні системи, а також ремонтуючи російську військову техніку.

"З початку повномасштабного вторгнення білоруський ВПК інтегрувався у російський. Понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського Держоборонзамовлення і Державної програми озброєнь Росії на 2025–2034 роки. Територія Білорусі активно використовується для постачання технологій і продукції для підприємств російського ВПК з метою обходу санкцій", - сказав він.

За його словами, білоруські підприємства ремонтують бронетанкове і ракетно-артилерійське озброєння, засоби зв'язку, автоматизовані системи управління та авіаційну техніку.

У листопаді 2025 року Білорусь різко збільшила поставки бензину на російський ринок на тлі очікуваної паливної кризи в РФ.