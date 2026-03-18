Україна отримає нове фінансування на "єВідновлення": це запезпечить житлом 3 000 родин
Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив ще 100 млн євро для програми "єВідновлення".
Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба.
Йдеться про третій етап фінансування проєкту HOME (Компенсація за знищене житло).
"Як працює механізм: люди, які втратили житло, отримують житлові сертифікати і використовують їх для придбання нової оселі", - зазначив Кулеба.
Він нагадав, що за попередні два етапи фінансування в межах програми HOME житло придбали понад 6 000 родин.
Нове фінансування дозволить забезпечити житлом ще понад 3 000 родин, які вже отримали сертифікати.
Загалом у межах програми єВідновлення нові домівки придбали понад 26 000 родин.
Житлову програму для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, яка передбачає надання ваучера на два мільйони гривень, повинні були почати фінансувати наприкінці лютого.
З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.