Україна отримає нове фінансування на "єВідновлення": це запезпечить житлом 3 000 родин

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив ще 100 млн євро для програми "єВідновлення".

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба.

Йдеться про третій етап фінансування проєкту HOME (Компенсація за знищене житло).

"Як працює механізм: люди, які втратили житло, отримують житлові сертифікати і використовують їх для придбання нової оселі", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що за попередні два етапи фінансування в межах програми HOME житло придбали понад 6 000 родин.

Нове фінансування дозволить забезпечити житлом ще понад 3 000 родин, які вже отримали сертифікати.

Загалом у межах програми єВідновлення нові домівки придбали понад 26 000 родин.

Житлову програму для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, яка передбачає надання ваучера на два мільйони гривень, повинні були почати фінансувати наприкінці лютого.

З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.