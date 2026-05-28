Виплати для ВПО: кому потрібно подати заявку на отримання допомоги до 1 червня

До 1 червня окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб подати заяву на допомогу на проживання, щоб отримати виплати за попередні місяці.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

У відомстві уточнили, що це стосується дітей з числа ВПО та непрацездатних ВПО.

"Діти з числа ВПО можуть отримувати виплати незалежно від доходу родини. За умови подачі заяви до 1 червня 2026 року допомога буде нарахована з 1 лютого 2026 року", – зазначили у міністерстві.

Крім цього, змінився механізм нарахування виплат для непрацездатних ВПО. Особи, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, можуть повторно подати заяву. У разі звернення до 1 червня, виплати нарахують з 1 січня 2026 року.

Якщо звернутися за перерахунком після 1 червня, допомога нараховуватиметься лише з місяця подання заяви.

Подати заяву на призначення допомоги на проживання можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;

поштовим відправленням на адресу територіального органу ПФУ;

через ЦНАП.

Також подати заяву можна через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної територіальної громади.

Читайте також: Державне, приватне, міжнародне: чому ціни на житло для ВПО відрізняються в рази

Нагадаємо:

В Україні з 1 травня стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій.