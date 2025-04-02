Жеваго впевнений, що Ferrexpo виграє справу про арешт акцій Полтавського ГЗК

Мільярдер Костянтин Жеваго висловив впевненість у перемозі його компанії Ferrexpo над Україною у судовій справі про арешт 49,5% акцій Полтавського ГЗК.

Про це він сказав під час інтервʼю Forbes Ukraine.

4 березня Печерський суд міста Києва дозволив передати до АРМА 49,5% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Група Ferrexpo, якій належить ПГЗК, наголосила, що Костянтин Жеваго не є власником жодних акцій Ferrexpo Poltava Mining, яка на 100% належить Ferrexpo AG (зареєстрованій у Швейцарії), яка, своєю чергою, на 100% належить Ferrexpo Plc.

В інтервʼю Жеваго зазначив, що керівництво Ferrexpo змушене ініціювати судовий процес у Вашингтоні чи Нідерландах проти України, оскільки були порушені угоди про захист інвестицій.

Він висловив впевненість, що ці судові процеси компанія виграє.

"Ferrexpo 100% виграє цей процес, бо якщо правоохоронці хочуть забрати акції мої та моєї родини, то треба йти в Лондон. Але туди вони вже ходили, витратили великі державні кошти та отримали відмову. За кордоном їм не дозволять діяти протизаконно", – додав Жеваго.

Нагадаємо:

13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти мільярдера Костянтина Жеваго.

Жеваго вважає незаконними та безпідставними санкції Ради національної безпеки й оборони України, запроваджені проти нього 12 лютого.