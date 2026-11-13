У Парижі арештували будинок Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів

У Парижі на запит української прокуратури арештовано маєток українського бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів.

Про це повідомили у Офісу генерального прокурора.

Будинок заарештовано у межах кримінального провадження, яке проводить Державне бюро розслідувань України.

За даними слідства, Жеваго, який контролював понад 90% акцій АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував схему розтрати 113 млн доларів, які згодом були легалізовані через офшорні структури.

Арешт здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого Офісом генпрокурора 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна отримано від французьких компетентних органів 10 листопада 2026 року, говориться у повідомленні.

За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ "Банк "Фінанси та Кредит", за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів.

Слідство вважає, що надалі ці кошти були легалізовані через офшорні структури та інші підконтрольні Жеваго компанії.

"Ще один важливий доказ, що активи за кордоном не є недосяжними для українського правосуддя. Саме над цим продовжуємо працювати разом з нашими міжнародними партнерами", – прокоментував виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський.

Нагадаємо:

7 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк, що ліквідується, закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.

У межах розслідування було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень українському бізнесмену, власнику банку та колишньому народному депутату, а також низці топменеджерів банку.

27 грудня 2022 року українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Підозрюваний у розтраті Жеваго вніс заставу в мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Верховний суд Франції відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

19 березня 2026 року Жеваго вручили підозру у Франції. Адвокати бізнесмена заявили, що заява генпрокурора та ДБР про вручення підозри маніпулятивна. За їх словами – процесуальні дії відбулися з ініціативи самого Жеваго.

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо олігарха, бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс щодо відбору управителя для активів, які належали підсанкційному олігарху Костянтина Жеваго.

Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність арешту українських активів екс-власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго, щодо якого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов на 46 мільярдів гривень щодо збитків, завданих банку та кредиторам.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно власника групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.