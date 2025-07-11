Зернова справа на 12 мільйонів гривень: НАБУ вручило підозру прокурору спеціалізованої прокуратури

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру прокурору, який сприяв незаконному заволодінню зерном на 12 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру в пособництві в незакінченому замаху на заволодіння 1,56 тис. тонн зерна на майже 12 млн грн прокурору Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури", – говориться у повідомленні.

"У 2021 році приватне підприємство передало 1,56 тис. тонн зерна на відповідальне зберігання до державного підприємства "Хлібна база №76", що перебуває в управлінні Держрезерву. Проте в ході досудового розслідування з’ясувалося, що насправді передачі зерна не було", – повідомляє САП.

"Натомість організатор та учасники схеми, використовуючи підроблені документи та договори, намагались вивезти державне зерно, а частину нестачі приховати – списати понад 700 тонн зерна як відходи внаслідок проведення нібито оздоровчих заходів зі збіжжям", – говориться у повідомленні.

Антикорупційні органи попередили вивезення державного зерна та запобігли завданню збитків державному підприємству на суму понад 12 млн гривень.

САП повідомляє, що до схеми причетний виконувач обов’язків гендиректора ДП "Хлібна база №76" та його родич – директор приватного товариства.

Справа стосовно них вже слухається у ВАКС, згодом слідство встановило причетність до реалізації схеми прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури.

"На сьогодні його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування за фактом нестачі кукурудзи на майже 3 млн грн на елеваторі АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ). Інвентаризаційна комісія зафіксувала нестачу 650 тонн зерна кукурудзи.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі ексголову ДПЗКУ Петра Вовчука за незаконні оборудки з продажу зерна. У 2014 році зерно ДПЗКУ продавали за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через приватні компанї-посередники, підконтрольні посадовцям ДПЗКУ та цьому трейдеру.