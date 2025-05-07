"Знову миші з’їли": БЕБ розслідує нестачу зерна у Державній продовольчо-зерновій корпорації

Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування за фактом нестачі кукурудзи на майже 3 млн грн на елеваторі АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ).

Про це пише Latifundist.com.

Розслідування проводять детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області.

Під час інвентаризації врожаю 2020–2022 років інвентаризаційна комісія зафіксувала нестачу 650 тонн зерна кукурудзи. Це підтверджено висновками судово-економічної експертизи.

Наразі колишньому директору філії повідомлено про підозру. Його звинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже мільйон гривень, слідство триває.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі одного з колишніх керівників ДПЗКУ за незаконні оборудки з продажу зерна.

Крім того, ексголові ДПЗКУ Петру Вовчуку заборонили обіймати посади строком на три роки, присудили 17 тис. грн штрафу і конфіскацією всього належного йому за правом власності майна.

У 2014 році зерно ДПЗКУ, продавали за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через приватні компанї-посередники, підконтрольні посадовцям ДПЗКУ та цьому трейдеру.

В серпні 2021 року Нацполіція встановила, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації. Вони проводили експортні операції на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без попередньої оплати. За даними правохоронців, сума збитків для держкомпанії становила понад 57 млн доларів.

У 2015 році ЕП опублікувала розслідування про вимивання коштів з корпорації: Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів. За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол.

ДПЗКУ згадувалося здебільшого в контексті корупційних оборудок, крадіжок та мільярдних збитків. Напередодні повномасштабного вторгнення росії корпорація готувалася до дефолту, маючи борг на мільярд доларів, які треба повернути Китаю. Більше можна прочитати у статті ЕП.