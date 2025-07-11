Зерновое дело на 12 миллионов гривен: НАБУ вручило подозрение прокурору специализированной прокуратуры

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении прокурору, который способствовал незаконному завладению зерном на 12 млн грн.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в пособничестве в незаконченном покушении на завладение 1,56 тыс. тонн зерна почти на 12 млн грн прокурору Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

"В 2021 году частное предприятие передало 1,56 тыс. тонн зерна на ответственное хранение в государственное предприятие "Хлебная база №76", находящееся в управлении Госрезерва. Однако в ходе досудебного расследования выяснилось, что на самом деле передачи зерна не было", - сообщает САП.

"Зато организатор и участники схемы, используя поддельные документы и договоры, пытались вывезти государственное зерно, а часть недостачи скрыть - списать более 700 тонн зерна как отходы в результате проведения якобы оздоровительных мероприятий с зерном", - говорится в сообщении.

Антикоррупционные органы предупредили вывоз государственного зерна и предотвратили нанесение ущерба государственному предприятию на сумму более 12 млн гривен.

САП сообщает, что к схеме причастен исполняющий обязанности гендиректора ГП "Хлебная база №76" и его родственник - директор частного общества.

Дело в отношении них уже слушается в ВАКС, впоследствии следствие установило причастность к реализации схемы прокурора Специализированной экологической прокуратуры.

"На сегодня его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Бюро экономической безопасности проводит досудебное расследование по факту недостачи кукурузы на почти 3 млн грн на элеваторе АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ). Инвентаризационная комиссия зафиксировала недостачу 650 тонн зерна кукурузы.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы экс-главу ГПЗКУ Петра Вовчука за незаконные сделки по продаже зерна. В 2014 году зерно ГПЗКУ продавали по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через частные компании-посредники, подконтрольные должностным лицам ГПЗКУ и этому трейдеру.