"Земельний банк" за рік: ФДМУ проаналізував, хто основні переможці аукціонів

Протягом року через "Земельний банк" аграрії сплатили 1,19 млрд гривень з урахуванням ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.

Про це інформує Фонд державного майна.

З 1 жовтня 2024 року укладено 927 угод, передано 62 194 га у законне користування, повідомляє фонд.

"Загалом надійшло пропозицій від учасників – 4539. Висока конкуренція — в середньому 5 учасників на лот. Середня ставка суборенди – 19,1 тис. грн за гектар на рік з ПДВ", – говориться у повідомленні.

"Загалом було виставлено на торги 73,8 тис.га державних сільськогосподарських земель у 19 регіонах України", – повідомляє ФДМУ.⠀

"91,3% переможців аукціонів — представники малого та середнього агробізнесу, що свідчить про довіру і рівний доступ до державної землі для фермерів та агропідприємців з усієї країни", – говориться у повідомленні.

"За рік роботи "Земельний банк" довів ефективність створеного механізму — державні сільськогосподарські землі виходять із тіні, приносять стабільні надходження до бюджету, а аграрії отримують чесний і справедливий доступ до угідь", – додали у ФДМУ.

Нагадаємо:

Раніше генеральний директор "Земельного банку" Ярослав Ярославський повідомив, що за перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.

Раніше повідомлялося, що Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд з ПДВ. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Також повідомлялося, що під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.

Раніше повідомлялося, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.