"Земельний банк": вартість землі на торгах зросла у 11,4 раза

Цього тижня відбулося десять онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель. Результатом торгів стали 52,3 млн грн до держбюджету.

Про це інформує Фонд державного майна України.

"У електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк", – говориться у повідомленні.

Проведено 10 онлайн-аукціонів на суму 52,3 млн грн. Загальна кількість пропозицій на торгах – 42, в ході торгів вартість зросла у 11,4 раза.

ФДМУ зазначає, що 30 736 гривень – середня вартість суборенди за гектар. Локації ділянок: Харківська, Миколаївська, Закарпатська, Одеська та Львівська області. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги – 1 401 га.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 8,6 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 51,7 млн грн з ПДВ", – уточнює ФДМУ.

Нагадаємо:

ФДМУ повідомив, що протягом року через "Земельний банк" аграрії сплатили 1,19 млрд гривень з урахуванням ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.

Раніше генеральний директор "Земельного банку" Ярослав Ярославський повідомив, що за перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.

Раніше повідомлялося, що Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд з ПДВ. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Також повідомлялося, що під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.

Раніше повідомлялося, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.