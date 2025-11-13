Ощадбанк анонсував фінальне зниження ціни на кредити групи компаній Бахматюка

Державний Ощадбанк виставив на продаж пул активів групи компаній Ukrlandfarming, які належать Олегу Бахматюку.

Про це повідомила пресслужба банку.

Йдеться про боргові зобов'язання за кредитними договорами попередніх років, забезпечені виробничими активами компаній ПРАТ "Райз-Максимко", ПРАТ "Агрохолдинг Авангард", ТОВ "Імперево Фудз"та ТОВ "Пакко холдинг".

"Цей етап продажу є фінальним. Після серії попередніх аукціонів із поетапним зниженням ціни банк вичерпав можливість її подальшого коригування.

Отже, нинішні торги — останній шанс для потенційних інвесторів придбати пул кредитів із забезпеченням, до якого входять виробничі активи по всій території України: елеватори, птахофабрики, завод із переробки яєць та інше, а також поруки фізичних і юридичних осіб.", - йдеться в повідомленні.

Продаж відбуватиметься 10 грудня 2025 року у форматі нідерландського аукціону (зі зниженням ціни) на "Прозорро.Продажі".

Стартова ціна – 5,04 млрд грн, мінімальна – 1,14 млрд грн.

Нагадаємо:

Печерський районний суд міста Києва 30 січня ухвалив рішення про стягнення з ексвласника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка 1,22 млрд грн на користь Національного банку.

Бахматюк останнім часом мешкав у Відні.