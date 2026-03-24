Державний земельний банк спрямує в бюджет 95% прибутку

Наглядова рада ТОВ "Державний земельний банк" ухвалила рішення спрямувати 95% чистого прибутку товариства за 2025 рік на користь держави.

Про це ЕП стало відомо з власних джерел у наглядовій раді установи.

Із цієї суми понад 310,8 млн грн буде виплачено у вигляді дивідендів, що становить 80% чистого прибутку. Ще 15% чистого прибутку (58,3 млн грн) визначено як додаткові відрахування.

Загалом на користь держави буде спрямовано 369,1 млн грн.

Чистий прибуток Товариства за 2025 рік, відповідно до річної фінансової звітності, становить 388,5 млн грн. Саме з цього показника здійснено розрахунок дивідендних відрахувань і додаткових платежів.

Рішення ухвалено за підсумками розгляду фінансових документів та з урахуванням рекомендацій Комітету з аудиту наглядової ради.

Раніше повідомлялося, що ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році змінився. На початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, тепер – якість та розташування ділянок.

Протягом року через "Земельний банк" аграрії сплатили 1,19 млрд гривень з урахуванням ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.

Раніше генеральний директор "Земельного банку" Ярослав Ярославський повідомив, що за перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.

Також повідомлялося, що під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.