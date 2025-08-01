"Земельний банк" приніс державі за тиждень 8,6 мільйонів гривень

Цього тижня онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель принесли державі 8,6 млн грн.

Про це у Facebook повідомив Фонд державного майна України.

Як повідомив ФДМУ, результатом торгів "Земельного банку" стали 7,2 млн гривень і 1,4 млн грн ПДВ.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 1,4 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 8,6 млн грн з ПДВ", – говориться у повідомленні.

Усього цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшло 30 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк". Загальна кількість пропозицій на торгах – 70 пропозицій.

ФДМУ повідомляє, що у ході торгів вартість зросла втричі. Середня вартість суборенди за один гектар склала 9385 гривень. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги – 763,7 га у Харківській, Закарпатській, Хмельницькій та Одеській області.

Нагадаємо:

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за тиждень провів сім успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі "Prozorro.Продажі" на суму 37,43 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що користувачі державних сільськогосподарських земель сплатили за півріччя 526,8 мільйонів гривень. З 1 січня до 1 липня 2025 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено онлайн-аукціони з суборенди державних сільгоспземель загальною площею 48 390 гектарів у 19 областях України.

Також повідомлялося, що "Земельний банк" передав в суборенду ТОВ "Кодацьке-Агро" свою найбільшу ділянку розміром майже 4 тисячі гектарів на Кіровоградщині.

Ця ділянка тривалий час не використовувалася і перебувала в поганому стані. Ділянку, яку "Земельний банк" називає своїм "діамантом", передали в користування на 14 років.