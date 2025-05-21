Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Земельний банк" передав в суборенду свій "діамант": що відомо про переможця торгів

Віктор Волокіта — 21 травня, 16:11
Земельний банк передав в суборенду свій діамант: що відомо про переможця торгів
Фото: Земельний банк

"Земельний банк" передав в суборенду ТОВ "Кодацьке-Агро" свою найбільшу ділянку розміром майже 4 тисячі гектарів на Кіровоградщині.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Ділянку, яку "Земельний банк" називає своїм "діамантом", передали в користування на 14 років компанії "Кодацьке-Агро". Вона сплатила річну суборендну плату в розмірі 78,6 мільйона гривень з ПДВ.

За підсумками торгів вартість ділянки зросла майже в п’ять разів порівняно з початковою, і сягнула 19 803 грн за гектар.

Аукціон за цю ділянку проводився тричі. Попередні переможці відмовлялися від підписання договору, не оцінивши свої фінансові можливості. Третя спроба завершилася успішно.

"Кодацьке-Агро" брало участь у всіх трьох аукціонах.

За словами гендиректора Державного земельного банку Ярослава Ярославського, ця ділянка тривалий час не використовувалася і перебувала в поганому стані.

"Новий користувач, ТОВ "Кодацьке-Агро" вже найближчим часом планує привести ділянку до ладу, оперативно розпочати обробіток і встигнути провести посівну кампанію, а також зібрати перший урожай вже цієї осені", — Ярославський.

ТОВ "Кодацьке-Агро" зареєстроване в селі Новотаромське Дніпропетровської області. Засновниками є керівник Сергій Рожковський з села Піщанка Харківської області та АГРОКУЛ ЛІМІТЕД (Маршаллові Острови). Розмір статутного капіталу становить 509,7 млн грн.

Нагадаємо:

Завдяки Земельному банку аграрії зможуть орендувати державні землі через онлайн-аукціони на платформі Прозорро.Продажі.

Переможці аукціонів матимуть можливість укласти договори оренди державних земель строком до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних.

земля оренда

оренда

"Земельний банк" передав в суборенду свій "діамант": що відомо про переможця торгів
Попит знижується, ціни ростуть: як змінилась вартість оренди житла в Києві
Квартира на добу чи пастка: як працюють шахраї в короткостроковій оренді

Останні новини