Вартість зросла в 55 разів: ФДМУ розповів про найдорожчий продаж тижня

Минулого тижня Фонд державного майна України провів 7 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі "Prozorro.Продажі" на суму 37,43 мільйонів гривень.

Про це ФДМУ розповів у Facebook.

"Зростання ціни об’єкта склало 4,38 раза, що у середньому становить 437,55 %.

Загалом за лоти змагалися 32 учасників, тобто у середньому на лот припадало 4,57 охочих придбати державні об’єкти", – говориться у повідомленні.

"Найдорожчим об’єктом минулого тижня стало незавершене будівництво загальною площею 1591,5 м² в місті Житомир. За об'єкт змагалися 17 учасників, а вартість лота зросла в 54,93 раза: з 429,8 тис. гривень до 23,6 млн гривень", – повідомляє ФДМУ.

Також попитом серед інвесторів користувався будівля цеху переробки деревини загальною площею 2 125,7 м² з майном на Житомирщині. Ціна зросла зі стартових — 242,2 тис. гривень до фінальних — 4,5 млн гривень.

Цього тижня ФДМУ планує провести 15 онлайн-аукціонів з приватизації і продати єдиний майновий комплекс державного підприємства "Славутський комбінат "Будфарфор" на Хмельниччині, недобудований фельдшерсько-акушерський пункт в Чернівецькій області тощо.

Нагадаємо:

Раніше ФДМУ повідомив, що за тиждень результати торгів "Земельного банку" склали 18,3 млн гривень. У електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк". 18,3 млн гривень (+ 3,6 млн грн ПДВ) – результати торгів "Земельного банку".

Раніше повідомлялося, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.

Раніше також повідомлялося, що користувачі державних сільськогосподарських земель сплатили за півріччя 526,8 мільйонів гривень. З 1 січня до 1 липня 2025 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено онлайн-аукціони з суборенди державних сільгоспземель загальною площею 48 390 гектарів у 19 областях України. І 388 успішних аукціонів завершились підписанням угод.