"Земельный банк" принес государству за неделю 8,6 миллионов гривен

На этой неделе онлайн-аукционы по субаренде государственных сельскохозяйственных земель принесли государству 8,6 млн грн.

Об этом в Facebook сообщил Фонд государственного имущества Украины.

Как сообщил ФГИУ, результатом торгов "Земельного банка" стали 7,2 млн гривен и 1,4 млн грн НДС.

"Дополнительно победители суммарно должны уплатить 1,4 млн грн НДС. Поэтому общий экономический эффект от сегодняшних торгов "Земельного банка" может составить около 8,6 млн грн с НДС", - говорится в сообщении.

Всего на этой неделе в электронной системе "Prozorro.Продажи" прошло 30 онлайн-аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в рамках проекта "Земельный банк". Общее количество предложений на торгах - 70 предложений.

ФГИУ сообщает, что в ходе торгов стоимость выросла втрое. Средняя стоимость субаренды за один гектар составила 9385 гривен. Общая площадь участков, которые были выставлены на торги - 763,7 га в Харьковской, Закарпатской, Хмельницкой и Одесской области.

Напомним:

Ранее Фонд государственного имущества Украины сообщил, что за неделю провел семь успешных онлайн-аукционов по приватизации в системе "Prozorro.Продажи" на сумму 37,43 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что пользователи государственных сельскохозяйственных земель уплатили за полугодие 526,8 миллионов гривен. С 1 января до 1 июля 2025 года в системе Prozorro.Продажи были объявлены онлайн-аукционы по субаренде государственных сельхозземель общей площадью 48 390 гектаров в 19 областях Украины.

Также сообщалось, что "Земельный банк" передал в субаренду ООО "Кодацкое-Агро" свой самый большой участок размером почти 4 тысячи гектаров на Кировоградщине.

Этот участок длительное время не использовался и находился в плохом состоянии. Участок, который "Земельный банк" называет своим "бриллиантом", передали в пользование на 14 лет.