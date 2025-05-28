Зеленський розповів, коли економіка РФ відчує наслідки від санкцій

Наслідки від прийнятих санкцій РФ відчує у червні 2026 року, і Україна розуміє, який буде дефіцит бюджету РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише Interfax-Україна.

"Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у росіян буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно", – сказав Зеленський.

"Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова", – зазначив він.

Однак, за його словами, складно робити аналіз того, що в тіні і скільки у РФ запасу. "Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну", – пояснив Зеленський.

Президент додав, що найголовніший виклик – це зростаючий військово-промисловий комплекс з компонентами, які йдуть з Китаю, з Тайваню, зі США і деяких небагатьох компаній Європи.

За його словами, близько трьох десятків ключових підприємств ВПК Росії послідовно мають відповідні контракти з компаніями з цих країн. І з цим можна боротися за допомогою санкцій.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська вугільна промисловість поринула в глибоку кризу після ембарго на постачання палива до країн Євросоюзу і зниження світових цін. І не вийде з неї в найближчі п'ять років. У 2030 році вивезення вугілля з Росії морем, на яке припадає понад 80% експорту, знизиться на 10% до рівня 2024 року і складе 150 млн т.

Також повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 банків РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження граничної ціни на російську нафту і заборони газопроводів "Північний потік" в рамках нового пакету санкцій.

Повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року російська компанія "Совкомфлот", яка є найбільшим судноплавним оператором РФ, отримала 393 млн дол. чистого збитку. Компанія пояснює падіння фінансових показників дією західних санкцій, що ускладнили управління флотом, призвели до простою частини суден і суттєвого скорочення прибутків.