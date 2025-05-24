ЄС може відключити 20 російських банків від SWIFT

Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 банків РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження граничної ціни на російську нафту і заборони газопроводів "Північний потік" в рамках нового пакету санкцій.

Про це повідомляє Blooomberg.

ЄС також розглядає можливість введення додаткових заборон на транзакції для близько двох десятків банків і нових торговельних обмежень на суму близько 2,5 мільярдів євро

Як повідомляє видання із посиланням на власні джерела, Європейська комісія проводить консультації з державами-членами щодо цих планів. Рішення про терміни потенційних обмежень ще не прийнято.

План ЄС накласти санкції на газопроводи «Північний потік» вже має підтримку Німеччини. Для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який минулого тижня заявив у Римі, що підтримує пропозицію Комісії «розпочати роботу над європейськими заходами проти трубопроводів "Північний потік-2"

Санкції додадуть ваги позиції Європи, яка не бажає будь-якого значущого повернення російських трубопровідних потоків. Заборона також захистить Берлін від будь-якого потенційного тиску з боку США чи Росії. Окремо блок планує поступово відмовитися від російського викопного палива до кінця 2027 року.

Нагадаємо:

Європейський Союз близький до ухвалення рішення про включення газопроводу Nord Stream 2 до нового пакета санкцій проти Росії.