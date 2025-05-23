Найбільша судноплавна компанія Росії тоне в збитках через санкції

У першому кварталі 2025 року російська компанія "Совкомфлот", яка є найбільшим судноплавним оператором РФ, повідомила про чисті збитки в розмірі 393 млн дол.

Про це пише Reuters.

Компанія пояснює падіння фінансових показників дією західних санкцій, що ускладнили управління флотом, призвели до простою частини суден і суттєвого скорочення прибутків.

Санкції, запроваджені США та ЄС у 2024 році, були спрямовані на зменшення доходів Росії від експорту нафти, які використовуються для фінансування війни в Україні.

У січні 2025 року під обмеження потрапили додаткові судна "Совкомфлоту", а також була скасована ліцензія, яка дозволяла частині флоту працювати попри санкції.

У підсумку виручка компанії за перший квартал знизилася на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 278,5 мільйона доларів. Показник EBITDA впав на 69% — до 105 мільйонів доларів.

У пресслужбі "Совкомфлоту" заявили, що санкції спричинили "безпрецедентні труднощі у комерційній та операційній діяльності".

Нагадаємо:

Один із найбільших російських морських перевізників, "Совкомфлот", у 2024 році зменшив обсяги транспортування на 16% — до 63 млн тонн.

Найбільший російський танкерний оператор "Совкомфлот" звинуватив західні санкції у значному скороченні прибутку у 2024 році та попередив, що нові обмеження, запроваджені цього року, створять додатковий тиск на компанію.