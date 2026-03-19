Зеленський просить ЄС якнайшвидше дати 5 мільярдів євро на енергетику

Україна має терміново залучити щонайменше п'ять мільярдів євро на підтримку енергосистеми перед наступною зимою.

Про це у зверненні до учасників Європейської ради повідомив президент України Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що необхідно діяти швидко, щоб захистити українську енергосистему та відбудувати зруйноване Росією.

Тому зараз необхідно фінансування у розмірі принаймні 5 мільярдів євро на забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на 90 мільярдів євро.

"Ми маємо діяти швидко, щоб захистити нашу енергосистему та відбудувати зруйноване Росією. Час має значення. Цю роботу треба розпочати вже зараз. Тому фінансування потрібне вже зараз", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що 90 мільярдів євро працюватимуть також на користь Європи, адже Україна розрахується за контрактами.

"Йдеться про ваші робочі місця та ваш технологічний розвиток. Тож цей пакет на 90 мільярдів справді працюватиме на користь Європи, адже в сучасній Європі ніхто не сам по собі – ми всі тісно пов'язані між собою", – наголосив він.

Відтак, якщо фінансування України блокується, це матиме наслідки для всіх, хоч і не завжди очевидні, пояснив Зеленський.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що українські інженерні групи обстежили комісовані станції у Євросоюзі, щоб визначити обладнання, потрібне українським енергокомпаніям.

На засіданні Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст визначили відповідальних за ключовими напрямками, уряд виділив на реалізацію перші 10 мільярдів гривень з резервного фонду.

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.

Пріоритетні проєкти з відновлення України на 2026 рік потребують понад 15 мільярдів, а підтверджене фінансування наразі покриває 38%, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.