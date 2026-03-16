Асоціація з ЄС: Україна на 84% виконала угоду – уряд

Про це інформує урядовий портал.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції оприлюднив звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік.

"Документ відображає прогрес України у впровадженні реформ та наближенні законодавства до стандартів ЄС", – говориться у повідомленні.

За результатами 2025 року загальний прогрес виконання угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році, тобто на 3 відсоткові пункти.

"У 2025 році Україна продовжувала активно працювати над імплементацією положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з Поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (DCFTA)", – зазначає уряд.

У звіті зазначено, що загальний прогрес виконання угоди про асоціацію за 2014-2025 роки за основними виконавцями становить:

Кабінет Міністрів України – виконано 81% заходів;

Верховна Рада України – виконано 74% заходів;

інші органи державної влади – виконано 68% заходів.

У 2025 році найбільший прогрес у виконанні зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію, досягнуто у таких сферах:

Фінансовий сектор – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%;

Соціальна політика та трудові відносини – приріст за рік становить 7%, загальний прогрес – 87%;

Митні питання – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 96%;

Сільське господарство – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 79%.

Водночас найвищий рівень виконання зобов'язань зафіксовано у таких сферах:

Статистика та обмін інформацією – 100%;

Освіта, навчання та молодь – 99%;

Інтелектуальна власність – 98%.

"Україна послідовно виконує свої зобов'язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Реалізація угоди про асоціацію дозволяє нашій державі досягати дедалі більшої економічної, правової та інституційної сумісності з ЄС", – наголосив віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

За його словами, це останній звіт щодо імплементації угоди про асоціацію, адже надалі всі необхідні кроки, які маємо виконати для членства в ЄС, будуть відображені в Національній програмі адаптації законодавства України до права ЄС.

