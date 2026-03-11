Зеленський: Україна повинна повідомити ЄС про дату можливого відновлення нафтопроводу "Дружба"

Україна повинна надати лідерам Євросоюзу дату можливого відновлення технічних процесів на нафтопроводі "Дружба".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на останні розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

"Що стосується, по-перше, нафтопроводу "Дружба", ми проговорюємо це питання з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також з президентом Коштою. В останніх наших розмовах ми домовилися, що Україна повинна дати президентам ЄС дату можливого відновлення, мається на увазі, коли буде відремонтована можливість з точки зору технічних процесів", - сказав Зеленський журналістам під час зустрічі з президентом Бундестагу Юлією Кльокнер.

Зеленський нагадав, що для відновлення технічної можливості "Дружби" необхідно 1,5 - 2 місяці.

Президент зазначив, що для відновлення резервуарів, які були зруйновані російськими ракетами, необхідно 6 місяців.

Зеленський також зазначив, що необхідно відновлювати нафтопровід "Одеса-Броди".

Говорячи про групу осіб, що прибула з Угорщини, президент зазначив, що йому "невідомо", що "робить тут делегація".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що особисто не підтримує відновлення нафтопроводу "Дружба", через який російську нафту отримували Угорщина та Словаччина.

27 січня російським ударом було пошкоджено ключову перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Бродах Львівської області.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу "Дружба", щоб розблокувати збоку Угорщини та Словаччини підтримку Києва.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що силою змусить Україну відновити транзит нафти нафтопроводом "Дружба".