Україна та Румунія будують дві лінії для постачання електрики – Зеленський

Україна та Румунія підписали угоду щодо будівництва інтерконекторів, один із яких планують збудувати вже цього року

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна та Румунія будують дві нові лінії для постачання електрики, повідомив він після зустрічі із президентом Румунії Нікушором Даном.

Ідеться про малий та великий інтерконектори. Зеленський сподівається, що малий інтерконектор побудують до кінця цього року. Щодо великого інтерконектора, то його планують побудувати за два роки.

"Ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці – будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики. Важливо також, щоб ми змогли разом реалізувати й проєкти у сфері видобутку на Чорноморському шельфі", – написав президент України у Телеграм.

Також на зустрічі обговорювалися проєкти в нафтогазовому секторі, "які зараз можуть нас підтримати, у тому числі зважаючи на виклики через Близький Схід".

А також – можливості транспортування американського LNG для України через Румунію.

"Працюємо також для відкриття нових пунктів пропуску на кордоні, і вже цього літа це буде", – додав Зеленський.

Нагадаємо:

Протягом 2-8 березня Україна імпортувала 213,2 тис. МВт·год електроенергії, що на 30% менше, ніж тижнем раніше.

Уряд планує відновити 4 ГВт генерації і має мету розбудувати додатково 1,5 ГВт, тому сподівається цього року залучити на це від партнерів п'ять мільярдів євро.