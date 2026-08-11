У липні в Україні стало на 11 фінустанов менше – НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні 2026 року зменшилася на 11 установ – до 727, у той час, як кількість банків не змінилася.

Про це інформує Національний банк України.

"Упродовж липня Національний банк за ініціативою заявника анулював усі ліцензії одному страховику non-life. Водночас примусово анульовано всі ліцензії шести фінансовим компаніям та двом страховикам non-life", – говориться у повідомленні.

Також було відмовлено у видачі ліцензії одній кредитній спілці, зазначає регулятор.

Із відповідних реєстрів було примусово виключено шість фінансових компаній та двох страховиків non-life, водночас за ініціативою заявника з реєстру виключено одну страхову компанію non-life.

Крім того, двох страхових брокерів примусово виключено з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Національний банк у липні розширив обсяг ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг одному страховику non-life та звузив обсяг ліцензії двом фінансовим компаніям.

Станом на 1 серпня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працюють 383 фінансові компанії (було 389), 44 страховики non-life (було 47), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом (кількість не змінилася).

Також працюють 96 ломбардів, 79 кредитних спілок, один лізингодавець, 72 колекторські компанії (кількість не змінилася), а також 41 страховий брокер (було 43).

Кількість банківських груп (15) не змінилася, водночас кількість небанківських фінансових груп збільшилася на одну ‒ до 40 (було 39).

На платіжному ринку діють 13 платіжних систем, створених резидентами, серед них дві державні, та 10 міжнародних платіжних систем.

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 15 платіжних установ (було 16), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк – емітент електронних грошей та один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 98 комерційних агентів (було 100), 31 технологічний оператор платіжних послуг (було 32) та шість надавачів нефінансових платіжних послуг (кількість не змінилася).

Упродовж липня до Національного банку надійшло 210 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній та лізингодавців становила 95, страховиків – 27, кредитних спілок і ломбардів – 45, банків – 43, розповів НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк у липні застосував заходи впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Раніше Національний банк України включив до Реєстру страхових посередників ТОВ "Страховий брокер "Рілай".