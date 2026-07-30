Пишний розповів, чи загрожує Україні дефіцит бюджету

У Нацбанку вважають, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

З червня 2026 року Україна почала отримувати транші за програмою Ukraine Support Loan. У липні Рада директорів МВФ затвердила перший перегляд чотирирічної програми Extended Fund Facility.

"Враховуючи ці та інші джерела фінансування, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від партнерів у 2026 році може сягнути близько 54 мільярдів доларів Цих обсягів фінансування вистачатиме для покриття дефіциту бюджету", – зазначив він.

Крім того, значна частина коштів за оборонною складовою програми USL спрямовуватиметься на локалізацію виробництва зброї в Україні. Якщо в попередні роки Україна отримувала озброєння у готовому вигляді від партнерів, то наразі припускається значне фінансування внутрішнього виробництва за рахунок зовнішньої допомоги.

Цей чинник фундаментально змінить парадигму як економічного зростання, так і функціонування валютного ринку країни, вважають у НБУ.

НБУ очікує збільшення внутрішнього виробництва, що позитивно вплине на економіку завдяки прямим і вторинним ефектам.

Тим надходження частини отриманої іноземної валюти до міжнародних резервів зумовить їх зростання до майже 70 млрд дол. наприкінці року. Цей прогноз враховує збільшення потреб в імпорті компонентів для виробництва озброєння та відповідно розширення структурного попиту на іноземну валюту, що вимагатиме нарощування інтервенцій НБУ для задоволення потреб економіки й водночас збереження стійкості валютного ринку.

"Тобто посередницька роль НБУ на валютному ринку збільшиться", – зазначив Пишний.

Нагадаємо:

Правління Національного банку України підвищило рівень облікової ставки з 15% до 15,5% річних.

Національний банк України найближчим часом ухвалить та оприлюднить новий значний пакет валютної лібералізації.

Упродовж останніх місяців загальна інфляція сповільнилася, однак у другому півріччі вона пришвидшиться і повернеться до сповільнення у 2027 році, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.