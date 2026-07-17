Президент зустрівся з новим прем’єром: які питання обговорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим прем'єр-міністром Сергієм Корецьким: обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України.

Про це у Телеграм написав Володимир Зеленський.

"Нарада з Премʼєр-міністром Сергієм Корецьким. Вже відбулось перше засідання нового уряду, і сьогодні ми обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України для виконання наших домовленостей про підтримку України", – повідомив він.

Премʼєр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям. Підхід до управління буде максимально прагматичний: персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними, зазначив президент.

Зеленський запевнив, що новий прем'єр "має повну можливість сформувати таку урядову політику і таку команду центральної виконавчої влади, яка буде здатна зміцнити нашу державу додатковими силами".

"Обговорили також із премʼєр-міністром призначення виконувачів обовʼязків міністрів закордонних справ України та оборони України. Критичний пріоритет – підготовка до опалювального сезону", – повідомив Зеленський.

Корецький поінформував президента, що незалежна наглядова рада "Нафтогазу" злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка, який "пройшов шлях трансформації "Укрнафти" разом із Сергієм Корецьким".

"Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу, і завдяки цьому "Укрнафта" стала однією з найбільш прибуткових державних компаній", – зауважив Зеленський.

"Постійно триває зараз і робота по відновленню енергетичної інфраструктури після російських ударів. Сьогодні росіяни знов атакували обʼєкти "Нафтогазу" – на жаль, є відчутні пошкодження. Обговорили, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький зробив свій перший міжнародний дзвінок. У МВФ.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка.