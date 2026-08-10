НБУ пом'якшив валютні вимоги для українців за кордоном

Національний банк України впроваджує великий пакет пом'якшення валютних обмежень: зміни, які почнуть діяти з 11 серпня, мають передусім підтримати фізичних осіб.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Пакет пом'якшення валютних обмежень містить потужну компоненту, яка полегшує життя українців за кордоном та розширює можливості для громадян, які проживають в Україні", – пояснив регулятор.

По-перше, збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тис. грн на календарний місяць (із 50 тис. грн). Одночасно розширюється перелік доступних операцій у межах цього ліміту: можна буде не лише купувати валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

"Такі зміни спрямовані на розвиток інвестиційної культури в країні та збільшення можливостей населення розміщувати свої кошти в інвестиційних активах. Водночас НБУ і надалі докладатиме зусиль для підтримання привабливості гривневих активів ‒ депозитів та ОВДП", – говориться у повідомленні.

По-друге, підвищується до 200 тис. грн на день (зі 100 тис. грн) ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном. Поступове пом'якшення цього обмеження підтримає не лише українських мігрантів, а й довіру до банківської системи, вважає НБУ.

По-третє, з аналогічною метою НБУ розширює можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків: ліміт збільшується до 200 тис. грн в еквіваленті на календарний місяць (зі 100 тис. грн), і у межах цього ліміту населення зможе не лише оплачувати товари, роботи й послуги, а й оренду житла за кордоном.

Відповідні розрахунки можна буде здійснювати не лише картою, а й за допомогою переказів із рахунку на рахунок (наприклад, із використанням системи SWIFT) з попередньою купівлею банком валюти за дорученням клієнта.

Четверте – поряд із наявною можливістю населення здійснювати розрахунки за товари, роботи та послуги за кордоном із використанням валютних карток без обмежень (за виключенням окремих операцій) додається можливість оплати товарів, робіт та послуг за кордоном за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок отримувача (наприклад, із використанням системи SWIFT).

Окремий ліміт для таких операцій встановлено на рівні 200 тис. грн на календарний місяць.

П'яте – ліміт у розмірі 500 тис. грн на календарний місяць, що діє для оплати валютною карткою послуг за проживання за кордоном, розширюється також на можливість оплати оренди житла за кордоном.

Крім того, НБУ передбачив, що в межах відповідного ліміту можна буде здійснювати відповідні розрахунки не лише карткою, а й за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок отримувача (наприклад, із використанням системи SWIFT).

За оцінками НБУ, пом'якшення не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку з огляду на сформованість передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу.

Цей пакет валютної лібералізації вже врахований в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже 70 млрд дол. США у 2026 році.

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