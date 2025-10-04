Збитки агрофірми, де загинуло 13 тисяч свиней, можуть сягати 300 мільйонів гривень

Сума збитків агрофірми на Харківщині, де росіяни знищили близько 13 тисяч свиней, може сягати 300 мільйонів гривень.

Про це пише "Суспільне Харків".

Масований удар російських безпілотників по агрофірмі "Світанок" у Нововодолазькій громаді на Харківщині призвів до масштабних руйнувань і втрат.

Як розповів директор підприємства "Світанок" Олександр Колісник, було завдано 24 ударів.

"Руйнування катастрофічні. Загинули тварини, будівлі всі непридатні до відновлення. Це свинарники. Цілеспрямовано били прямо по свинарниках. Чотири години з інтервалом 20-40 хвилин вони лупили по сараях. Ну, і склад там ще пошкоджений", – перерахував він.

"У нас було 1250 свиноматок, близько 15 тисяч свиней. Постачали по Україні. М’ясокомбінати у нас брали", – розповів директор підриємства.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді на Харківщині загинули близько 13 тисяч свиней. Як повідомила пресслужба ДСНС, горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства.

Також раніше повідомлялося, що на фермі загинули близько 13 тисяч свиней, живими на фермі залишилися близько 10% тварин. На території фермерського господарства було близько 10 старих бетонних свинарників, ще з радянських часів.

