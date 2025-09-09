Завод "Paton" досягнув понад 50% локалізації продукції

Рівень локалізації продукції київського заводу "Paton" складає понад 50%, і підприємство намагається максимально збільшити українську складову у своїх апаратах.

Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Вітчизняні підприємства з усіх регіонів країни постачають десятки видів деталей – від простих металічних трубок до електронних плат. З огляду на це можна говорити, що завод дає роботу не сотням, а тисячам українців", – зазначив він.

"Цей мультиплікатор - найбільш очевидна відповідь на запитання про те, чому держава має фокусувати обмежені ресурси підтримки бізнесу саме на переробній промисловості", – написав Кисилевський.

На підприємстві виробляють понад 70 моделей зварювальних апаратів. Усі моделі зварювального обладнання – результат роботи власних конструкторських відділів. Зварювальні апарати та електроди до них завод експортує у понад 50 країн. Географія збуту включає Європу, Південну Америку, Близький Схід, Азію, Африку.

Заступник голови парламентського комітету зазначив, що "Paton" використовує такі інструменти державної політики "Зроблено в Україні", як кредити "5-7-9", грант на переробку, "Національний кешбек".

"У Київській області компанія зареєструвала індустріальний парк, який планує розвивати після покращення безпекової ситуації. А найближчим часом готується ініціювати долучення своєї продукції до державної програми компенсації 15% на українську техніку", – розповів Кисилевський.

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City. Резиденти Defence City отримають податкові пільги, митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення будуть спрощені.

Пропозиції представників українського авіапрому щодо включення до Defence City враховані частково. Резидентство дозволили тим підприємствам, у яких частка доходів від оборонного напрямку складатиме не менше ніж 50%, хоча для суб'єктів усіх інших галузей промисловості відповідний поріг становить мінімально 75%.

Раніше Мінекономіки розповіло, що з початку року в межах програми "Гранти для переробних підприємств" вже погодило 228 заявок на загальну суму 1,12 млрд грн. У цю хвилю 7 з 19 підтриманих заявок подали фізичні особи-підприємці.

У липні у межах програми "Зроблено в Україні" агрокомпанії подали 530 заявок на компенсацію вартості агротехніки та обладнання на понад 652 млн грн, держава компенсувала 135,9 млн грн.