ЄБРР надасть грант на підтримку центрів Superhumans у двох містах України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть грант в розмірі 4,13 млн євро на підтримку центрів Superhumans у Одесі та Дніпрі.

Про це повідомляє фінустанова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Потреба у грантовій підтримці пов'язана з надзвичайними обставинами війни та дефіцитом спеціалізованих реабілітаційних послуг, через який пацієнти змушені долати значні відстані до Львова або за кордон", – розповіли в ЄБРР.

В середині 2026 року організація планує запуск медичного центру в Одесі, розрахованого на 600 нових пацієнтів на рік та підтримку до 1,2 тис. осіб щороку послугами подальшого супроводу.

Запуск центру в Одесі має розширити доступ до багатопрофільної реабілітаційної допомоги на півдні України.

Наразі центри воєнної травми Superhumans працюють у Львові та Дніпрі: перший запустили у квітні 2023 року, другий відкрили у червні 2025 року, разом вони можуть приймати до 2 тис. пацієнтів на рік.

Superhumans – всеукраїнський центр воєнної травми, що з 2022 року спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації та психологічній підтримці постраждалих від війни дорослих і дітей.

Superhumans є приватною ініціативою Андрія Ставніцера, співвласника порту TIS та Філіпа Грушка, партнера SD Capital.