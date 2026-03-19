Індустріальний парк на Хмельниччині залучив першу іноземну інвестицію

Німецька компанія Goldhofer AG почала виробництво компонентів і запчастин для напівпричепів на території індустріального парку "Красилів Технопорт".

Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Індустріальний парк "Красилів Технопорт" на Хмельниччині залучив першу іноземну промислову інвестицію", – написав він у Facebook.

На території парку Goldhofer AG почала виробництво компонентів і запчастин для напівпричепів для перевезення негабаритних вантажів. Зараз триває оформлення інвестора як учасника парку.

Обсяг інвестиційного проекту Goldhofer AG у Красилові – 4,5 млн. євро, з яких 1,5 млн. євро вже внесені, повідомив Кисилевський.

На виробництві зараз працюють 36 робітників, переважно зварювальники. Підприємство виробляє комплекти складових на 7-8 напівпричепів щомісяця. Продукція постачається в Німеччину для подальшого збирання.

За словами депутата, керуюча компанія індустріального парку також підписала меморандум про залучення ще одного іноземного інвестора – польської компанії Modular. Вона запланувала відкрити в Красилові виробництво модульних будинків комерційного та житлового призначення з металевих конструкцій.

Кисилевський повідомив, що індустріальний парк "Красилів Технопорт" готує заявку на державне фінансування розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

Ця програма політики "Зроблено в Україні" передбачає співфінансування 50:50 в обсязі до 150 млн. грн. і вимагає від отримувача протягом трьох років забезпечити будівництво не менше 5000 кв. м. промислових площ та залучити не менше двох учасників.

Нагадаємо:

"Красилів Технопорт" внесли до реєстру індустріальних (промислових) у 2023 році, його створення ініціювало АТ "Красилівський машинобудівний завод". Повідомлялося, що на площі 10,146 га буде створено близько 500 робочих місць у промисловому кластері із металообробки та виготовлення металевих виробів.

В індустріальному парку "ІнПарк Борислав" на Львівщині на фінальну стадію вийшло будівництво нового заводу з виробництва меблів компанії AMF, завершення будівельних робіт планується на літо.

Уряд планує затвердити новий порядок використання коштів держпідтримки індустріальних парків з додатковою програмою можливості отримання грошової компенсації за пошкоджену внаслідок російських атак інфраструктуру в розмірі до 200 млн грн.

В Україні станом на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. З них 22 заводи збудовані, ще 15 - в процесі будівництва.