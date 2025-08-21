Defence City: пропозиції авіапрому враховані частково

Пропозиції представників українського авіапрому щодо включення до Defence City враховані частково.

Про це йдеться у публікації УНН.

"Українська авіаційна спільнота наполягала, аби в рамках ініціативи були враховані інтереси галузі, адже її розвиток нерозривно пов’язаний з ОПК", – говориться у повідомленні.

Авіаційні підприємства забезпечують технічну готовність повітряних суден армійської авіації та інших підрозділів, які використовують авіацію, модернізують озброєння, виготовляють комплектуючі тощо.

Безпосередньо перед фінальним голосуванням у Верховній Раді пролунали заклики підтримати авіаційну галузь. Закони, за які голосували депутати, мають ключове значення для літакобудування, повідомляє УНН.

"Поряд із основними можливостями, які відкриває Defence City для всіх учасників ініціативи, авіаційна галузь наполягала на включенні до числа резидентів суб’єктів літакобудування, що підпадають під дію Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості", які були визначені Кабінетом Міністрів як критично важливі для економіки", – говориться у публікації.

Ці підприємства, зокрема, спеціалізуються на виробництві двигунів, комплектуючих та технологій, які одночасно застосовуються у військовій і цивільній авіації.

"Повний перелік цих підприємств не включили, але дозволили резидентство для тих, у кого частка доходів від оборонного напрямку складатиме не менше ніж 50%. При цьому для суб'єктів усіх інших галузей промисловості відповідний поріг становить мінімально 75 %", – зазначено у повідомленні.

УНН пише, що представникам галузі вдалося домогтися вилучення норми, "яка могла б стати "прихованою бомбою" для всієї оборонки". "Раніше пропонувалося зобов’язати компанії у разі втрати статусу резидента Defence City відшкодовувати всі податки та штрафи за попередні роки. Після обговорень у парламенті ретроспективні санкції були вилучені", – говориться у повідомленні.

Окремо розглядалася пропозиція виключити обмеження щодо податкової заборгованості та протермінування виконання оборонних контрактів.

"Йшлося про можливість включати до Переліку підприємства з податковою заборгованістю за умови її погашення протягом трьох років, з огляду на безпекові ризики, обстріли, релокацію, перебої в постачанні та інші фактори, що не залежать від виробника. У фінальному тексті цей критерій повністю не врахували, проте його вимоги було частково пом’якшено", – пише УНН.

Низка пропозицій авіаційної спільноти не увійшла до фінального тексту закону. Зокрема, не були враховані ініціативи щодо розширення підстав для включення підприємств до Переліку резидентів – пропонувалося враховувати не лише контракти Міноборони, а й міжнародні договори у сфері оборони та подвійного призначення, зазначено у повідомленні.

Також відхилили пропозицію додати до напрямів використання звільненого від оподаткування прибутку фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з літакобудування.

Не було підтримано і ідею встановити окремий порядок використання вивільнених коштів суб’єктами літакобудування за рішенням Кабінету Міністрів України, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City.

Резиденти Defence City отримають податкові пільги, митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення будуть спрощені.

Раніше повідомлялося, що народні депутати подали правки до законопроєктів про створення Defence City, щоб авіабудівні підприємства отримали такі ж преференції, як і інші учасники оборонно-промислового комплексу, щоб розвивати авіаційну спроможність України.