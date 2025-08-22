Підприємства отримали ще 99 мільйонів державних грантів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило ще 19 заявок, які пройшли відбір в межах програми "Гранти для переробних підприємств".

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Після виконання умов співфінансування ці компанії та підприємці зможуть залучити 99,2 млн грн від держави для модернізації або розвитку виробництва, зазначено у повідомленні.

Програма є частиною державної політики розвитку виробників "Зроблено в Україні". З початку року Мінекономіки вже погодило 228 заявок на загальну суму 1,12 млрд грн. В цю хвилю 7 з 19 підтриманих заявок подали фізичні особи-підприємці.

"Для нас це сигнал, що зміни у програмі, над якими системно працює Уряд, дійсно роблять грантову підтримку більш доступною та ефективною для всіх виробників – від мікро та малого бізнесу до великих компаній", – підкреслив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Підтримку зможуть отримати підприємства, що спеціалізуються на виробництві: харчових продуктів та консервації з овочів, фруктів, кормів для тварин, добрив, меблів і виробів з деревини, одягу, а також поліграфічної продукції.

Грант, отриманий у межах програми "Гранти для переробних підприємств", можна використати на: придбання, доставку, монтаж та запуску виробничого обладнання; відновлення потужностей, які постраждали через збройну російську агресію; дослідження для запуску нової продукції (R&D).

Підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Максимальна сума гранту на розвиток – 8 млн грн, на відновлення – 16 млн грн (але не більше фактично підтверджених збитків). Грант надається на умовах співфінансування з боку держави і заявника відповідно:

стандартні умови - 50% на 50%;

при закупівлі обладнання виключно українського виробництва – 70/30;

для прифронтових і деокупованих територій, виробників БПЛА, книгарень – 80% на 20%.

Отримання гранту передбачає створення щонайменше 5 робочих місць. Також заявник упродовж 3 років має сплатити обсяг податків та зборів, не менших за суму отриманого гранту. Підприємства, які повністю виконали умови грантової програми, можуть подати заявку на грант повторно через три роки (з моменту отримання грантових коштів).