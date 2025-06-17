Засудженим можуть дозволити отримувати зарплату на банківські картки

Верховна Рада врегулює виплату зарплати засудженим на їх банківський рахунок.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Верховна Рада готується внести суттєві зміни до Кримінально-виконавчого кодексу стосовно залучення засуджених до праці та ведення господарської діяльності в пенітенціарній системі, говориться у публікації.

Відповідний законопроект 10157 Комітет ВР з питань правової політики рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому. Його було внесено до Ради ще у жовтні 2023 року.

"Буде передбачено, що засуджені до обмеження волі залучаються до оплачуваної праці на підставі строкового трудового договору або цивільно-правового договору, який укладається між засудженим та фізичною особою – підприємцем або юрособою, для якої засуджені здійснюють виконання робіт чи надання послуг", – говориться у публікації.

Так, у Кримінально-виконавчому кодексі пропонується передбачити, що засуджені до обмеження волі мають право користуватися платіжними картками. Вони залучаються до оплачуваної праці на підставі строкового трудового договору або цивільно-правового договору, який укладається між засудженим та ФОП або юрособою, "для якої засуджені здійснюють виконання робіт чи надання послуг, за умови забезпечення належного нагляду за їхньою поведінкою".

Виплата особам, засудженим до обмеження волі, заробітної плати (винагороди) здійснюється ФОП або юридичною особою на банківський поточний рахунок установи за місцем відбування покарання після утримання податків і зборів.

Засудженим належить зараховувати на їх банківський поточний рахунок незалежно від усіх відрахувань не менш як 75% від загальної суми їх заробітної плати (винагороди), що лишилася після утримань податків, зборів, а засудженим, які мають заборгованість за виконавчими документами – не менш як 50%, повідомляє видання.

"При виплаті засудженому заробітної плати ФОП або юридична особа, для якої засуджені до обмеження волі здійснюють виконання робіт чи надання послуг (крім випадків виконання робіт (надання послуг) за договорами цивільно-правового характеру з неприбутковими організаціями), відраховує виправному центру 25% від загальної суми заробітної плати (винагороди) засудженого, що лишилася після утримань податків, зборів", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада у першому читанні підтримала Законопроєкт про адміністративний збір №4380. Пропонується встановити, що за платну адміністративну послугу адміністративний збір не може бути меншим 20 гривень.

Також повідомлялося, що Уряд вдоконалив систему сплати штрафів за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Крім того, Національний банк повідомив, що за 2024 рік сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток зросла на 37% – до 1,1 млрд гривень.