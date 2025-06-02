Уряд змінив систему штрафів в сфері працевлаштування людей з інвалідністю: що передбачається

Уряд вдоконалив систему сплати штрафів за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Також розширюється можливість використання коштів від сплачених роботодавцями штрафів для розбудови безбар’єрного ринку праці, зокрема, на створення або оснащення робочих місць для осіб з інвалідністю.

В Мінсоцполітики зазначили, що раніше роботодавець міг зіткнутися з неправильним розрахунком штрафу у випадку, коли змінювалися дані про працівників.

Тепер, якщо до 31 березня змінюються дані в Держреєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, — Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю автоматично перераховує суму санкції та до 10 червня надсилає уточнений розрахунок роботодавцю.

Крім цього, як повідомили у відомстві, тепер кошти можна спрямовувати на заходи, які сприятимуть працевлаштуванню осіб з інвалідністю:

- технічне оснащення або адаптацію робочих місць для людей з інвалідністю:

- спеціальні меблі, техніку тощо; створення нових спеціальних робочих місць;

- випуск спеціалізованих навчальних матеріалів: літературу й аудіоматеріали для навчання людей з інвалідністю.

Нагадаємо:

Станом на кінець квітня в Україні за два роки частка вакансій для людей з інвалідністю зросла з 7% до 12%.