В Україні можуть зрости ціни на адмінпослуги: Рада підтримала рішення у першому читанні
Верховна Рада у першому читанні підтримала Законопроєкт про адміністративний збір №4380.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що рішення отримало 273 голоси.
Згідно з пояснювальною запискою до документу, для держави та органів місцевого самоврядування плата за надання адміністративних послуг є недостатньо компенсаційною. Надходження у місцеві бюджети у багатьох громадах не покривають навіть витрат на оплату праці персоналу, що виконує цю роботу.
"Основна причина цієї проблеми полягає у тому, що за більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі (як- от, 13,60 грн за реєстрацію місця проживання), чи мізерні платежі (за реєстрацію шлюбу – держмито 85 копійок, "місцевий нотаріат" по 17 і 34 копійки тощо), або ж взагалі є безоплатними для споживачів (реєстрація бізнесу, землі тощо)", – йдеться в записці.
Пропонується встановити, що за платну адміністративну послугу адміністративний збір не може бути меншим 20 гривень.
Наприклад, якщо послуга реєстрації бізнесу чи землі була безкоштовною, то зараз пропонується встановити її оплату на рівні 100-200 грн.
Натомість користувачі електронних сервісів матимуть знижку 25%, аби заохочувати саме електронну комунікацію.
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