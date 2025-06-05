В Україні можуть зрости ціни на адмінпослуги: Рада підтримала рішення у першому читанні

Верховна Рада у першому читанні підтримала Законопроєкт про адміністративний збір №4380.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що рішення отримало 273 голоси.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, для держави та органів місцевого самоврядування плата за надання адміністративних послуг є недостатньо компенсаційною. Надходження у місцеві бюджети у багатьох громадах не покривають навіть витрат на оплату праці персоналу, що виконує цю роботу.

"Основна причина цієї проблеми полягає у тому, що за більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі (як- от, 13,60 грн за реєстрацію місця проживання), чи мізерні платежі (за реєстрацію шлюбу – держмито 85 копійок, "місцевий нотаріат" по 17 і 34 копійки тощо), або ж взагалі є безоплатними для споживачів (реєстрація бізнесу, землі тощо)", – йдеться в записці.