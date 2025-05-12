Збитки від шахрайства з платіжними картками зросли на понад третину

За 2024 рік сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток зросла на 37% – до 1,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема, зросла середня сума однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 грн у 2024 році).

Водночас кількість незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток, за якими були понесені збитки, зменшилась на 2 тис. операцій (або на 1%) – до 270 тис.

Відповідно, за даними НБУ, на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція. Відносна кількість шахрайських операцій зменшилася ще суттєвіше – на 8% порівняно з 2023 роком, завдяки зростанню загальної кількості видаткових операцій.

Крім того, рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій у 2024 році зріс на 28%. За підрахунками Нацбанку, на один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства.

Як повідомляють в НБУ, 83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій сталося в Інтернеті; 17% – через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

Середня сума однієї незаконної операції в Інтернеті торік зросла вполовину (на 51%) та становила 4 761 гривень (у 2023 році – 3 150 гривень).

Зазначається, що торік, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків сталось, коли клієнти самостійно розголошували особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій. 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено таким чином.

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Нагадаємо:

Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше.