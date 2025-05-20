Заступниця міністра соцполітики розповіла, чи стримає бізнес кризу кадрів

Зважаючи на те, що кількість працездатного населення скоротилася більш ніж на чверть, бізнес має переглядати підходи до інклюзії, найму та управління персоналом.

Таку думку висловила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак, пише УНІАН.

Вона зазначає, що через повномасштабне вторгнення за кордон виїхали мільйони працездатних українців, а кількість працездатного населення скоротилася більш ніж на чверть.

"При цьому, за оцінками Інституту демографії, коефіцієнт народжуваності в Україні - 0,9 дитини на жінку, а норма для відновлення - 2,2. З огляду на ситуацію, тренди задаватимуть нинішні 35-44-річні, а кількість молоді зменшуватиметься", – зазначила чиновниця.

"Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну посилило демографічні проблеми – скорочення населення, зниження народжуваності, старіння, міграцію. Бізнесу доведеться адаптуватися до ситуації", – підкреслила вона у аналізі для Forbes.

За словами Марчак, в країні ще є резерви робочої сили – це люди економічно активного віку, які з різних причин не залучені до ринку праці. Найбільші групи - внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю, досвідчені кандидати віком 50-55+, а також студенти, пенсіонери, ветерани.

"Таким чином, бізнесу доведеться звикнути до зростання середнього віку співробітників", – переконана перша заступниця міністра соцполітики.

Через три роки повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93%. На початку 2025 року кількість претендентів на роботу та відгуків від них чи не найбільша від початку періоду дефіциту кадрів, що розпочався влітку 2023 року.

При цьому в Центрі економічної стратегії вказали, що за підсумками 2024 року середній рівень безробіття зменшився до 14,3%. У 2023 році рівень безробіття становив 17,4%, а у 2022-му - 18,5%.

Дефіцит кадрів загострив конкуренцію між роботодавцями, що стимулювало зростання реальних зарплат, навіть порівняно з довоєнним періодом.

Нагадаємо:

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Раніше Нацбанк України у Макроекономічному та монетарному огляді за січень 2025 року зазначив, що в Україні через дефіцит працівників зарплати продовжують зростати високими темпами. Згідно з даними Державної служби статистики України (ДССУ), у ІІІ кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22.3% р/р, а реальні– на 14.2% р/р.

Раніше засновник Advanter Group Андрій Длігач розповів, що через ретроспективне підвищення податків з 1 жовтня бізнес починає переводити працівників "в тінь".

"Держава навчилась заднім числом змінювати правила гри, тому з 1 жовтня багато підприємців переводять працівників у тіньовий сектор. За нашими підрахунками, це на 10 відсоткових пунктів збільшить тінь в Україні", – зазначив він і уточнив ЕП, що йдеться про тінь у секторі заробітної плати, яка наразі становить 35%. Тобто, понад як третина суми сплачених зарплат в Україні – неофіційні.

Також повідомлялося, що у квітні В Україні рекордно зросла кількість вакансій для людей без досвіду та студентів. У дослідженні Work.ua.говориться про тенденцію — збільшення кількості роботи для студентів: людей, які паралельно здобувають освіту, готові наймати на 25% вакансій компанії.