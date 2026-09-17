"Зимова підтримка": Мінсоцполітики надало роз’яснення щодо отримання

Заяву на отримання 19 400 гривень у межах програми "Зимова підтримка" потрібно подати особисто, надалі люди самостійно визначатимуть, на що спрямувати кошти.

Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Заяву можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до переліку.

Залежно від безпекової ситуації заявки можуть приймати також в укриттях, через ОСББ та іншими доступними для людей способами.

"Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо людину. По-друге, людина визначає канал, яким буде здійснюватися виплата", – пояснив Денис Улютін в інтерв'ю Українському радіо.

Спосіб отримання коштів залежить від способу подачі заяви відповідно до переліку громад, який містить два списки.

Мешканцям територіальних громад (0-20 км від лінії фронту) - кошти будуть зараховані на банківський рахунок за IBAN або їх можна буде отримати через АТ "Укрпошта".

Мешканці територіальних громад (20-50 км від лінії фронту) зможуть отримати кошти на банківський рахунок за IBAN або грошовим переказом через міжнародну платіжну систему WESTERN UNION.

Цього року люди самостійно можуть визначатимуть на що спрямувати кошти. Це можуть бути паливо, теплі речі, ковдри, павербанки, оплата комунальних послуг або інші необхідні речі.

"Важливо, що домогосподарство – це не обов'язково кілька людей. Одна людина також може бути домогосподарством. Водночас виплата 19 400 гривень призначається на одне домогосподарство, незважаючи на кількість мешканців", – пояснив міністр.

Маломобільним людям та тим, кому складно самостійно дістатися до установ, допомагатимуть соціальні служби та органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що понад 380 тис. сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 грн для перезимування.