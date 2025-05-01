Український бізнес погіршив оцінку своєї діяльності: причини

У квітні Індекс очікувань ділової активності становив 49,4 порівняно з 51,8 у березні 2025 року (у квітні 2024 року – 52,3).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Серед зазначених негативних чинників: суттєве погіршення погодних умов, тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій, зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці, пришвидшення інфляції, послаблення курсу гривні до євро та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Водночас позитивними драйверами залишалися стійкий споживчий попит, надходження міжнародної фінансової допомоги та ліпша, ніж очікувалося, ситуація в енергетиці.

Підприємства промисловості зберегли найоптимістичніші серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики: секторальний індекс у квітні становив 51,8 порівняно з 53,1 у березні 2025 року (у квітні 2024 року – 51,7).

Підприємства торгівлі також позитивно оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту: секторальний індекс у квітні становив 51,2 (у березні 2025 року – 54, у квітні 2024 року – 51,8).

Підприємства будівництва стримано оцінили свої поточні економічні результати, зважаючи на суттєве погіршення погодних умов: секторальний індекс у квітні становив 47,3 порівняно з 52,9 у березні 2025 року (у квітні 2024 року – 53,4).

Підприємства сфери послуг послабили очікування та зберегли найстриманіші серед усіх секторів оцінки щодо своєї ділової активності, зважаючи на високі безпекові ризики та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 46,3 у квітні (у березні 2025 року – 48,8, у квітні 2024 року – 53,1).

Нагадаємо:

У березні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень і становив 51,8 порівняно з 46,9 у лютому 2025 року (52,0 – у березні 2024 року).