Дефіцит кадрів є головною проблемою для українського бізнесу – дослідження

Брак робочої сили залишається основною перешкодою для ведення бізнесу в Україні під час війни – так вважають 67% опитаних підприємств.

Про це свідчать результати 53-го щомісячного опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень (ІЕД) у вересні серед 467 підприємств різних розмірів.

Цей показник порівняно з серпнем зменшився на два відсоткових пункти – тоді було 69%.

Водночас проблеми з пошуком працівників продовжують загострюватися. Частка підприємств, яким стало важче знаходити кваліфікованих працівників, зросла з 58,1% до 58,9%, а некваліфікованих – з 36,4% до 38,5%.

При цьому бізнес не очікує суттєвих змін у зайнятості в найближчі 3-4 місяці. Лише 1,7% підприємств планують збільшити кількість працівників, а 8,4% – планують скоротити. 2,9% опитаних планують відправити співробітників у вимушені відпустки.

У межах трійки основних перешкод на друге місце піднялася "небезпека працювати": показник значно зріс із 48% у серпні до 59% у вересні.

Це другий найвищий показник цієї перешкоди за весь період щомісячних опитувань з травня 2022 року. Вищим він був лише в жовтні 2024 року (62%), коли бізнес побоювався російських атак восени-взимку.

Понад 80% опитаних бізнесів у Запорізькій, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Київській, Черкаській, Одеській і Вінницькій областях та в Києві вважають небезпечні умови перешкодою для ведення бізнесу.

Частка підприємств, які назвали "зростання цін на сировину, матеріали та товари" перешкодою, зменшилася з 50% до 47%. І ця перешкода опустилася на третє місце.

Зросла частка тих, хто назвав перешкодою "складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів територією України", – з 26% до 31%, а з четвертого на п'яте місце опустилася перешкода "зменшення попиту на продукцію/послуги", хоча її показник зріс – з 27% до 30%.

"Брак обігових коштів" турбував 16% бізнесу, а проблема "розриву ланцюжків постачання" – 15%. Частка підприємств, для яких залишалися перешкодою "перебої з електро-, водо- або теплопостачанням", зросла несуттєво – з 9% до 12%, при цьому ця проблема залишилася на 8-му місці.

Нагадаємо:

Станом на липень 78% бізнесів помічали дефіцит кадрів у своїй сфері. Для порівняння, у 2025 році так відповіли 60%.

Найчастіше бізнес пов'язує ситуацію із мобілізаційними процесами та складнощами у працевлаштування чоловіків — так відповіли 69%.